Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe on luvannut järjestää asiat niin, että norjalaiset jalkapallofanit saavat katsoa maan MM-otteluja pubeissa pikkutunneilla alkoholijuomia nauttien ensi kesänä.

Norjan miesten maajoukkue selvitti tiensä MM-turnaukseen ensi kertaa 28 vuoteen. Ihmettä korosti se, että Norja voitti kaikki kahdeksan karsintaotteluaan maalierolla 37–5.

Kisat pelataan ensi kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Aikaeron takia kaksi Norjan alkulohko-otteluista alkaa vasta puoliltaöin ja klo 2 paikallista aikaa.

Norjan nykylait edellyttävät alkoholin myynnin lopettamista paljon ennen kyseisten ottelujen loppuvihellystä. Störe lupaa tähän muutosta ensi kesäksi.

– Norjassa on perinteenä katsoa otteluja pubeissa joukolla, ja mielestämme heidän pitäisi saada katsoa ottelut kokonaisuudessaan.

– Löydämme tähän ratkaisun hyvissä ajoin ennen MM-kisojen alkua. Tutkimme, mitä se vaatii, Störe kommentoi norjalaiselle NRK:lle.