Ruotsalaiset parkuivat tuomaritoiminnasta MM-pettymyksen jälkeen – pelaajat latasivat täyslaidallisen: "Se tuntui kuin maassa makaavan potkaisemiselta"

– Erouomarien on pystyttävä parempaan. Hän heittäytyi maahan ihan itse, Ruotsin Viaplaylla ottelua kommentoinut asiantuntija Saga Fredriksson puhisi.

– Mielestäni tuomarin tulisi kyetä keskustelemaan erilaisissa tilanteissa. Nyt se ei ollut mahdollista. Kun kyseessä on vieläpä välierä, se on kaiken a ja o. On tietysti helppoa sanoa näin jälkikäteen, mutta uskon, että siitä olisi ollut apua, oikea laitapuolustaja Nathalie Björn sanoi Aftonbladetin mukaan.