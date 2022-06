Ruotsissa hallituskriisi: Kurdikansanedustajan ääni voi jopa kaataa hallituksen ja johtaa Nato-prosessin hidastumiseen

Vaa'ankielen asemaan äänestyksessä on noussut yllättäen puolueisiin sitoutumaton, kurditaustainen kansanedustaja Amineh Kakabaveh, joka on äänekäs Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin arvostelija.

Erdogan on sanonut, että terroristeilla on liikaa valtaa Ruotsin politiikassa. Terroristeilla hän tarkoittaa kurdeja. Niin tai näin, nyt ainakin Kakabaveilla on todella paljon valtaa. Voihan hän halutessaan hidastaa Ruotsin Nato-prosessia äänestämällä ministerin luottamusta vastaan.