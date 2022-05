Tunnettu ruotsalaispoliitikko arvioi Erdoganin ja Putinin ystävyyden olevan Suomen ja Ruotsin Nato-jarrun takana: "Hän käyttää kurdeja tekosyynä"

– Minulla on tuttuja Suomessa. Olen tulossa Turkuun, ja olen ollut Helsingissä monta kertaa. Tapaamme sanoa, että Suomi ja Ruotsi ovat kurdien veljiä ja siskoja. Ja siksi Erdoğan on niin vihainen, Kakabaveh arvioi Iltalehden ja Kauppalehden yhteishaastattelussa.

Taistellut kurdijoukoissa nuorena

– Oikeastaan, kurdit eivät ole sanoneet haluavansa omaa maata. Kaikki ovat sanoneet, että itsehallinto riittää. Irakissa ja Syyriassa on itsehallinto. Turkki on pommittanut näitä alueita. He eivät halua kurdien saavan itsehallintoa sen paremmin Iranissa, Irakissa kuin Syyriassa, Kakabaveh sanoo.

Ruotsin ulkopolitiikka ärsyttää Turkkia

Erdoğanin hallinto on estänyt Naton päämajassa sen, että puolustusliitto voisi aloittaa liittymiskeskustelut Suomen ja Ruotsin kanssa. Suomelle ja Ruotsille Turkki on esittänyt kymmenen kohdan vaatimuslistan.

Lisäksi Turkin suurin ajatuspaja, valtapuolue AKP:ta lähellä oleva SETA on aiemmin nimennyt Hultqvistin, Kakabavehin ja muita ruotsalaispoliitikkoja PKK:n tukijoiksi ja kannattajiksi. Kakabaveh katsoo, että raportti on Erdoğanin tilaama.

Vaaleihin valmistautuvan Turkin talous vaikeuksissa

– Talous on pohjalla. Erdoğanin suosio on pudonnut. Hänen oma AKP-puolueensa ei ole kovin suosittu. Kahdessa suurimmassa kaupungissa Istanbulissa ja Ankarassa Erdoğanin puolue on hävinnyt pormestarin paikan. Kaupungit eivät ole hänen kontrollissaan. Lisäksi Ruotsi ja Suomi ovat asettaneet asevientikiellon. Yhdysvallat on vastustanut häntä, Kakabaveh alkaa luetella.