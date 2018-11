Ruotsin vankilat ovat liian täynnä – käyttöaste jopa 99 prosenttia! Suomessakin vankiluku kasvaa, mutta "meillä ei sillä tavalla ole ongelmaa"

Tilanne on paikallisten rikosseuraamusalan asiantuntijoiden mukaan huolestuttava, sillä liian ahtaat olot ovat omiaan lisäämään uhkia ja väärinkäytöksiä vankiloissa. Kun kipurajana pidetään Expressenin mukaan noin 85–90 prosentin käyttöastetta, on luku nyt 97–99 prosenttia.

Ahtauden taustalla on useita syitä. Expressenin mukaan tuomiot ovat koventuneet ja väkiluku on kasvanut. Maassa olisi myös tarve uusille vankilarakennuksille, kun esimerkiksi Malmön vankila on osittain purettu korjaustarpeen vuoksi.