Vankilat ovat täynnä, uudetkaan vankilatilat eivät pelasta – Turun vankilaa halutaan nyt laajentaa hätäavuksi

Turun Saramäen kaupunginosassa sijaitsevaan vankilaan suunniteltiin aikoinaan kolmas sellirakennus, mutta se jäi tuolloin ilmeisesti säästösyistä rakentamatta. Nyt suunnitelma on elvytetty ja hankesuunnittelulle on myönnetty rahoitus.

Risen tarkoituksena on esitellä suunnitelmat syksyllä päättäjille, jotta myös lisäosan rakentamiselle saataisiin pikaisesti rahoituspäätös. Valmistuessaan lisäosa toisi reilut sata vankipaikkaa, mutta riittäisikö se ratkaisemaan vankiloiden pahenevan tilanahtauden?

Keskimääräinen täyttöaste suljetuissa vankiloissa tänä vuonna on ollut yli 100 prosenttia lukuun ottamatta kahta vankilaa.

Kaikissa vankiloissa tilanahtautta

Turvallinen vankilatoiminta edellyttäisi 90 prosentin käyttöastetta, jotta vankeja on mahdollista sijoittaa turvallisesti vankilaan.

– Kun tilanne on se, mikä se nyt tällä hetkellä on, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että uudet vangit on laitettava asumaan sinne, mistä tyhjä sänky tai patja löytyy.