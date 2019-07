Suomen vankiloita yli 14 vuotta johtanut Esa Vesterbacka vähentäisi vankiloiden määrää ja panostaisi rikosten ehkäisyssä lapsiin – "Rangaistusten koventamisella ei lisätä yhteiskunnan turvallisuutta, päinvastoin"

Vesterbacka on tämän kesän jälkeen jäämässä eläkkeelle työskenneltyään vankeinhoidossa yli 30 vuotta. Vesterbackan mukaan vuonna 2005 hän aloitti pääjohtajana onnekkaassa tilanteessa, sillä nykyinen vankeuslaki oli juuri hyväksytty.

– Voi sanoa, että se oli silloin ja on edelleen yksi maailman parhaita vankeuslakeja.

Laki toi mukanaan muun muassa valvotun koevapauden, joka tarkoittaa, että vankien vapautta lisätään asteittain rangaistuksen loppupäässä. Rikosten uusiminen on sen käyttöönoton jälkeen vähentynyt.

– Suljetusta vankilasta vapautuvista 40 prosenttia uusii rikoksen kolmen vuoden sisällä ja puolet viiden vuoden sisällä. Heidän osalta, jotka vapautuvat valvotun koevapauden kautta, uusimisprosentti on suunnilleen puolet tästä.

– Itse katsoisin, että siihen liittyy luottamus, joka vähitellen lisääntyy. Havainto on, että luottamus lisää luotettavuutta.

Vesterbacka on yleisesti rangaistusten koventamista vastaan.

– Oikeastaan kaikissa Pohjoismaissa rangaistustaso on lievempi kuin muualla ja meidän yhteiskuntamme ovat kaikkein rauhallisimpia ja turvallisimpia. Rangaistusten koventamisella ei lisätä yhteiskunnan turvallisuutta, päinvastoin.

"Aika usein rikollisuus lähtee siitä, että koulu jää kesken"



Vesterbackan mukaan vankilassa tehtävän työn tärkein tavoite on auttaa pois rikollisesta elämästä. Muutos on monelle vaikea, ja keskeistä onnistumisessa on Vesterbackan mukaan se, että saa elämään jotakin, mikä korvaa rikokset.