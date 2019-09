Jengiläiset yritetään pitää muista vangeista erillään – vankilat ovat kuitenkin niin täynnä, että pelivara on vähissä

Kuuden viime vuoden aikana suljetuissa vankiloissa on tilastojen mukaan ollut useina vuosina jopa enemmän vankeja kuin paikkoja. Vaikka vankiluku pienenee vuosi vuodelta, ovat myös vankipaikat vähentyneet samaan tahtiin.

– Tämän hetken tilannehan on se, että kun verrataan vankipaikkamäärää vankilukuun, meillä on suljetut vankilat ihan täynnä. Olikohan niin, että miesten puolella on vapaana yksi paikka ja naisten puolella taitaa olla vähän yliasutusta, Rikosseuraamuslaitoksen tuore pääjohtaja Arto Kujala kertoo.