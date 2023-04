Ruotsin hiihdossa kuohuu – tähtihiihtäjä latasi täyslaidallisen palkintorahoista: "Täysi vitsi"

– Se oli täysi vitsi. Pitäisikö minun seistä siellä shekin kanssa, joka on niin suuri, että se ulottuu polviini asti ja siinä lukee 250 kruunua (noin 22 euroa)? Se on vain noloa ja typerää, Dahlqvist sanoi Expressenille.

– Se on vain uskomatonta. En ymmärrä, miksi se on näin. Olisi ollut ok, jos he lisäisivät nollan, vaikka sekään ei olisi ollut kimallusta ja glamouria, Dahlqvist totesi.