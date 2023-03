Norjalaiset ottivat ilon irti Ruotsin epäonnistumisesta MM-kisoissa – "Heja Sverige!"

– Norjassa on nyt jonkun verran vahingoniloa. Tämä on raskas päivä Ruotsille. Siinä on jotain ekstraa, kun Ingvild voittaa Fridan. Ja totta kai, onhan se hiukan hauskaa, kun Ruotsi epäonnistuu, VG:n kolumnisti Leif Welhaven kirjoitti.