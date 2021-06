Poliisi valvoo näkyvästi valmistujaisviikonloppuna Helsingissä – nämä paikat ovat tehotarkkailussa

Poliisi kuitenkin kertoo, että päihteiden rooli nuorten juhlinnassa on vähentynyt ja meno yleisesti rauhoittunut viime vuosina.

Viranomaisten koronaohjeistuksia syytä edelleen noudattaa

Poliisi myös huomauttaa, että juhlinnassa on syytä muistaa yhä turvavälit koronatartuntojen ehkäisemiseksi.

– Korona on varjostanut kulunutta vuotta ja vaikuttanut suuresti nuorten elämään. Tarve nähdä ystäviä ja tuttuja sekä kokoontua isommallakin porukalla on luonnollista, mutta muistutamme, että mahdollisuus altistua virukselle tai sairastua koronaan on edelleen mahdollista.