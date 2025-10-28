Useilla Venäjän alueilla viranomaiset ovat puuttuneet halloweenin juhlintaan, koska sen katsotaan olevan on vastoin Venäjän perinteisiä arvoja.

Burjatian tasavallan kansalaiskamari kehotti tällä viikolla koulujen opettajia jättämään väliin halloween-juhlinnat kouluissa, kertoo venäläinen Vot Tak -media. Lehden havainnoista on raportoinut myös englanninkielinen Meduza.

Kamarin mukaan vanhemmat eivät halua lastensa pukeutuvan noidiksi, luurangoiksi, vampyyreiksi, kummituksiksi tai hirviöiksi.

Sen mielestä "pahojen hahmojen" esittäminen ei ole sopivaa, kun ”otetaan huomioon lasten ja nuorten aggressiivisuuden oletettu korkea taso”.

– Tällä juhlapäivällä ei ole juuria perinteissämme, ja se häiritsee lasten ja nuorten kasvatusta kansallisten perinteiden ja hengellisten arvojen hengessä, kansalliskamari totesi lausunnossaan.

Aktiivi: Halloween aiheuttaa mielenterveysongelmia

Lehden mukaan samankaltaisia vaatimuksia on esitetty eri puolilla Venäjää.

Jekaterinburgissa paikallisaktiivi Aleksei Maljonkin kampanjoi halloweenin kieltämisen puolesta ja on hakenut oikeustoimin halloween-tapahtumien kieltämistä kaupungissa.