Vantaalla varoitetaan nasujaisista viikonloppuna – aiempina vuosina nöyryytystä, ylilyöntejä, päihteitä, rikoksia ja väkivaltaa

Suomalaislukiolaisilla on ollut tapana järjestää lukukauden alussa nasujaisiksi kutsuttu tapahtuma, jossa yleensä vanhemmat opiskelijat käskyttävät ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja laittavat heidät suorittamaan erilaisia tehtäviä. Usein nuoria sotketaan erilaisilla elintarvikkeilla ja saatetaan käskeä riisuutumaan. Toiminnalla yleensä pyritään nöyryyttämään nuorempia opiskelijoita ja ylilyönnit ovat tavallisia.

– Juhlinnassa tapahtuu vuosittain vahinkoja ja onnettomuuksia. Kouluvuoden aloituksen juhlintaan liittyy yleensä mukaan myös nuoria Vantaan lukioiden ulkopuolelta. Osalla juhlintaan osallistuvilla on ollut pyrkimyksenä pahoinpitelyt ja varastaminen, kerrotaan Vantaan nuorisotyön tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan juhlia on suunniteltu esimerkiksi Heurekan ja Jokiuoman puistoissa. Aiempina vuosina juhlissa on ollut runsaasti alaikäisiä, joista osa on ollut vahvasti päihtyneitä.