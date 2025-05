Supertähti palasi nöyränä takaisin Venäjältä: "Kadun syvästi"

Ruotsin koripallon tähtipelaaja Jonas Jerebko on valintakelpoinen maajoukkueeseen pitkän tauon jälkeen. Hän katuu päätöstään lähteä pelaamaan Venäjälle.

Jonas Jerebko on Ruotsin koripalloilun suurin tähti. Hänellä on vyöllään yli 600 NBA-ottelua ja hän pelasi jopa NBA-finaaleissa vuonna 2019 Golden State Warriorsin riveissä. Vuonna 2022 hän käänsi selkänsä Ruotsille ja ihmisyydelle, kun hän päätti tehdä sopimuksen Moskovan TsSKA:n kanssa, juuri kun Venäjä oli aloittanut hyökkäyssotansa Ukrainassa. Ruotsin koripalloliitto hyllytti hänet välittömästi maajoukkuetoiminnasta. Vielä siilloin Jerebko lausui ylimielisiä kommentteja Ruotsin maajoukkueesta.

– Minulla ei ole sanottavaa maajoukkueesta. Heidän toimintansa on hiekkalaatikkotasolla, Jerebko latasi taannoin Markbladetille.

Nyt koripallotähti on palannut nöyränä takaisin ja ilmaissut halunsa pelata maajoukkueessa. Jerebko katuu kolmen vuoden takaista päätöstään tehdä sopimus venäläisseuran kanssa.

– Olen täysin tietoinen siitä, että sopimus TsSKA Moskovan kanssa oli virhe. Se on virhe, jota kadun syvästi ja jonka kanssa joudun elämään, Jerebko sanoo SVT:n mukaan.

– Kolme vuotta on mennyt ja katumus pysyy, mutta on myös halu osallistua Ruotsin koripalloon, mistä olen aina ollut ylpeä. Olen siksi kysynyt liitolta mahdollisuuksistani tulla uudelleen valituksi maajoukkueeseen. Toiveeni on nyt vain jättää tämä taakseni ja yrittää taistella paikasta joukkueessa kesän EM-finaaleissa.

Ruotsin koripalloliitto on kumonnut Jerebkon hyllytyksen, ja hänet on mahdollisuus valita mukaan Ruotsin miehistöön kesän EM-turnaukseen.

– Jonas Jerebko ei ole enää pelikiellossa maajoukkueessa tai seurajoukkueessa. Mahtuuko hän urheilullisin perustein EM-kisoihin vai ei, päättää maajoukkueen urheilujohto, Ruotsin koripalloliitto kirjoittaa tiedotteessa.

Jerebko pelasi Venäjällä vain yhden kauden, minkä jälkeen hän oli kaksi vuotta ilman seuraa. Viime kauden hän palloili Puerto Ricon pääsarjassa.

Ruotsi pelaa EM-kisoissa Suomen kanssa samassa lohkossa, ja Tampereella pelattavan lohkon avausottelussa kohtaavat nimen omaan Susijengi ja Ruotsi.

Suomen lohkossa pelaavat Suomen ja Ruotsin lisäksi Liettua, Iso-Britannia, Montenegro ja Saksa. EM-kisat alkavat elokuun lopussa.