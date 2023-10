Se ehdotus ei Riikka Purralle käynyt: Anna-Maja Henriksson kertoo kirjassa Orpon ja Marinin hallitusten kohtalohetkistä – "Nyt saa riittää, minä häivyn"

"Nyt saa riittää, minä häivyn"

– Sitten ymmärsin, että meidän täytyy yrittää ja vaakakupissa oli tärkeämpiäkin asioita kuin minun jaksamiseni. Ukrainassa soditaan yhä, meillä on idässä arvaamaton naapuri eikä yhtään tiedä, mitä siinäkin maassa tapahtuu. Suomella on oltava hallitus. Jatkoimme neuvotteluja ja onnistuimme saamaan aikaan muutamia parannuksia. Mutta hallituskaudesta ei tule helppoa. Edellinenkin oli vaikea mutta toisella tavalla, Hneriksson jatkaa.

Perussuomalaiset vaikea pala

Korona ja Kiuru

– Krista Kiuru on hyvin voimakastahtoinen ja taitava poliitikko. Voisi kai sanoa, että välillämme vallitsee jonkinasteinen keskinäinen kunnioitus. Me voimme ottaa yhteen, jos on tarpeen. Meillä on ollut kovia vääntöjä, mutta monessa asiassa olemme olleet samaa mieltä, ja silloin kaikki on ollut mitä mainioimmin. Hänessä hankalaa on vain se, ja sen hän kyllä tietää itsekin, ettei hänellä ollut mitään rajaa, milloin hän kutsui kokouksia koolle ja miten hän huomioi toisten aikatauluja, Henriksson kertoo.