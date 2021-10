Feministi ja Suomen nuorin kansanedustaja – tällainen on Ohisalon sijaiseksi valittu Iiris Suomela

Vihreiden puheenjohtajasijaiseksi on valittu kansanedustaja Iiris Suomela. Asiasta päätti vihreiden puoluehallitus. Puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo odottaa lasta ja jää myöhemmin syksyllä äitiysvapaalle. Vihreät päättää ministerisijaisuusjärjestelyistä tuonnempana tässä kuussa.

Feministi ja Suomen nuorin kansanedustaja

Tamperelainen Suomela esittelee itsensä sosiaalisessa mediassa feministinä ja Suomen nuorimpana kansanedustajana. Suomela on syntynyt vuonna 1994. Hän toimii kaupunginvaltuutettuna ja hänet valittiin eduskuntaan Pirkanmaan vaalipiiristä.

Hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja on opiskellut yhteiskuntatieteitä. Poliittiseksi esikuvakseen Suomela kertoi viime eduskuntavaalien alla Ylen vaalikoneessa kirjailija Minna Canthin.

Suomela kertoo olevansa mukana politiikassa, sillä ei ole valmis jättämään lapselleen huonompaa maailmaa kuin mihin itse syntyi. Suomelalla on vajaan vuoden ikäinen vauva, joka on päässyt valokuviin äitinsä Instagram-tilillä .

– Tämän toteaminen ääneen ei merkitse suurta mullistusta minulle. Elän edelleen onnellisesti parisuhteessa, jota ei kyseenalaisteta tai pyritä rajoittamaan muiden toimesta. Se on suuri etuoikeus.

Liikaa sosiaalista mediaa?

Suomela vaatii kotisivuillaan , että ilmastonmuutos ja eriarvoistuminen on pysäytettävä, jotta kenenkään ei tarvitse kärsiä menneiden sukupolvien virheistä.

Hän on profiloitunut ympäristöasioiden ohella erityisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.

– Ongelmana on, että sosiaalinen media tekee ihmisistä vääränlaisia. Siinä suhteessa sanoisin, että Suomela on innostunut some-maailmasta liikaa. Mutta voin olla tässä väärässä, ja sellaiset ihmiset, jotka tuntevat Suomelaa paremmin, ovat pitäneet häntä hyvin pätevänä.

Suomelan kannattajat ovat tuoneet sosiaalisessa mediassa esille hänen osaamisensa ja kykynsä perehtyä asioihin sekä kylmähermoisuutensa ja arvoistaan tinkimättömyyden. Suomelasta on sanottu, että hänen kanssaan on mutkatonta tehdä yhteistyötä.

Uusi kansanedustaja kohahdutti

Eduskunnassa puhemies on puhemies sukupuolesta riippumatta.

Sovitteleva tyyli voisi johtaa tulokseen

Vihreiden eduskuntaryhmä on naisvaltainen, sillä 20 kansanedustajasta 17 on naisia. Vihreiden tilannetta hyvin tunteva vaikuttaja aprikoi, miten Suomelan johdolla puolue voisi laajentaa kannatuspohjaansa, sillä myös puolueen äänestäjistä merkittävä osa on naisia.