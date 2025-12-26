Ruotsin maastohiihtotähti Linn Svahn jättää viikonloppuna alkavan Tour de Skin väliin. Svahn on loukannut jalkaansa harjoituksissa.
Ruotsin maajoukkue kertoi, että Svahn sai harjoituspätkän yhteydessä tuntemuksen oikeaan jalkaansa. Sen vuoksi tällä kaudella kertaallen maailmancupissa palkintokorokkeella ollut ruotsalainen ei osallistu Tour de Skille.
– Se on todennäköisesti hermo, joka on jäänyt puristuksiin. Kyse on kevyemmästä tuntemuksesta. Sen perusteella, että Linnillä on ollut hyvä harjoitusjakso, emme halua riskeerata tourin vaatiman rasituksen vuoksi, maajoukkuevalmentaja Stefan Thomson kertoi Expressenille.
Svahnin paikan kiertueella ottaa Evelina Crüsell. Tour de Ski käynnistyy sunnuntaina 28. joulukuuta Toblachissa ja päättyy 4. tammikuuta Val di Fiemmessä, jossa kilpaillaan olympialaisissa kuukautta myöhemmin.