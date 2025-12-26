Norjan hiihtoliitto tiedotti tapaninpäivänä, että Lotta Udnes Weng joutuu jättämään Tour de Skin väliin.
Lue myös: Pelin henki muuttui Tour de Skillä – "Saanut varmasti monen hiihtäjän miettimään"
Maastohiihtokauden perinteinen Tour de Ski käynnistyy viikonloppuna Italian Toblachissa. Nyt Norjan joukkueelle on tullut jobinpostia, sillä parhaimmillaan kahdeksas kiertueella ollut Lotta Udnes Weng joutuu jättämään Tour de Skin väliin.
– Lotta heräsi joulupäivänä kurkkukivun kanssa ja joutuu jättämään kiertueen väliin, maajoukkueen lääkäri Ove Feragen sanoi VG:n mukaan.
Udnes Wengin tilalle tulee Nora Sanness. Tour de Ski käynnistyy sunnuntaina Toblachissa, jossa ensimmäisenä lajina on vapaan hiihtotavan sprinttikilpailu. Kiertue huipentuu 4. tammikuuta Alpe Cermisin loppunousuun.