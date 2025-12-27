Norjan tämän alkukauden paras naishiihtäjä Karoline Simpson-Larsen oli paikalla Italian Lavazessa paikalla samassa hotellissa, josta norjalainen ampumahiihtäjä Sivert Guttorm Bakken löydettiin kuolleena. Davosissa kymmenen kilometrin kilpailun voittanut Simpson-Larsen kertoi nyt Expressenille surustaan.

27-vuotias Guttorm Bakken löydettiin joulun alla kuolleena hotellihuoneestaan. Norjalainen oli viettämässä Lavazessa korkeanpaikanleiriä. Useiden ampumahiihtäjien lisäksi paikalla oli kolme maastohiihtäjää, Martin Löwström Nyenget, Einar Hedegart ja Karoline Simpson-Larsen.

Simpson-Larsen on jo syvästä surusta huolimatta matkustanut Toblachiin, jossa sunnuntaina käynnistyy Tour de Ski. Ruotsalaislehti Expressen jututti norjalaista maajoukkueen voitelurekan luona.

– Joulu on ollut todella raskas. Aatonaatto oli hyvin raskas päivä, kyynelehtinyt Simpson-Larsen kertoi.

Hiihtäjä on yhdessä ampumahiihtäjä Johan-Olav Botnin kanssa. joka oli myös paikalla Lavazessa.

– Hän on merkinnyt minulle paljon, ja olen ollut hänen tukenaan. On todella tärkeää, että meillä toisemme tällaisessa tilanteessa, Simpson-Larsen totesi.

28-vuotias Simpson-Larsen on saanut paljon tukea Norjan ampumahiihtoliitolta, ja hän kiittää liittoa sen toiminnasta tragedian keskellä. Simpson-Larsen harkitsi Tour de Skin jättämistä väliin, mutta on nyt kuitenkin paikalla.

– Kyse on oikeastaan siitä, että yritetään palata normaaliin arkeen mahdollisimman nopeasti ja olla paikassa, jossa viihtyy ja voi pitää hauskaa muiden kanssa. Ajatukset kilpailemisesta ovat vaihdelleet, mutta tein varhaisen päätöksen yrittää. Olen hieman jännittynyt siitä, miten olen kilpailutilanteessa henkisesti, Simpson-Larsen sanoi.