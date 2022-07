Ruotsin hiihtolegenda Charlotte Kalla väläytteli suomen kielen taitojaan – "Ei ei, seis, tämähän menee väärin"

Kalla päätti upean hiihtouransa tähän kauteen. Arvokisamitaleja kertyi 22, joista kuusi oli kultaisia. Kalla kertoi podcastissa taustoistaan, hän on alun perin kotoisin Tornionlaaksosta, Pajalan kunnan Täräntöstä. Alueella puhuttiin ruotsin kielen lisäksi meänkieltä, jota Kallan isoäiti puhui. Se on Pohjois-Ruotsin suomalaismurre.

– Meidän ei tule rasittaa vanhempiamme siitä, että he eivät ole opettaneet meitä. Se on yhteiskunnallinen ilmiö, etät kolmas sukupolvi on jäänyt ilman kieltä. Olen nähnyt ympärilläni monia, jotka eivät ole saaneet kieltä kotoa, vaan haluavat saada opittua sen, jotta voivat tutkia juuriaan. Se on surullista ja juurettomuutta, että ei osaa kieltä, Kalla totesi.