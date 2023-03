Ruotsin hiihtotähti joutui kiusalliseen tilanteeseen tv-lähetyksessä – poikaystävältä vaivaannuttava kysymys: "Mitä hän oikein puuhaa?"

Anderssonille kävi haastattelussa selväksi, että ohjelman tekijät olivat tehneet tarkkaa taustatyötä. Siihen oli muun muassa kuulunut yhteydenotto Anderssonin poikaystävään Gustaf Berglundiin, joka on myöskin hiihtäjä.

Berglund oli lähettänyt Anderssonille oman kysymyksensä, jossa hän tiedusteli, että kuinka monta kertaa Andersson on maksanut autovakutuuksen omavastuun.

– Joskus on ollut jokin tolppa ja jokin parveke, johon olen pakittanut, Andersson kertoi tv-yleisön riemuksi.

– Te siis nauratte, tässä on kyse vakavista asioista! Andersson huudahti.

– Se on ihme, että se on pystyssä. Jos se siis edes on pystyssä! Andersson totesi.