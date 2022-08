SM-liigatähti perustelee siirtoaan KHL:ään sakeasti: "Saatko usein mahdollisuutta elää Venäjällä?"

Venäläismedia Championat on haastatellut Broadhurstia siirrosta Avangard Omskiin. 29-vuotias yhdysvaltalainen hehkuttaa haastattelussa kaikkea mahdollista uudessa osoitteessaan Omskissa: kaupunkia, ravintoloita, faneja, joukkuekavereita ja valmentajia.

– Keskusteluja oli eri seurojen kanssa Euroopan liigoissa. Halusin pysyä Euroopassa enkä mennä takaisin Pohjois-Amerikkaan. Mahdollisuus Avangardissa ilmeni ja keskustelujen jälkeen tulin siihen päätökseen, että tämä sopisi minulle. Tämä on hieno liiga, jossa pelataan hienoa jääkiekkoa, ja olen iloinen tehtyäni oikean päätöksen, Broadhurst sanoi.

NHL on yhä kaksi runkosarjaottelua sarjassa pelanneen Broadhurstin mielessä, ja hän uskoo, että KHL:stä sinne pääseminen on mahdollista.

– Mietin totta kai sitäkin. Vireillä on huhuja ja puheita. Viime kaudella joku lähti ennen kauden loppua. Tein kuitenkin päätöksen jääkiekon näkökulmasta. Haluan tulla paremmaksi ja mennä eteenpäin urallani. KHL on yksi Euroopan parhaista liigoista, ellei paras, joten päätös oli selvä.

Monelle päätös olla menemättä Venäjälle on selvä, kun maa käy tuomittavaa hyökkäyssotaa Ukrainassa.

"Erinomainen tilaisuus"

KIMMO BRANDT/COMPIC/All Over Press

Broadhurst kertoo koko perheensä tukeneen hänen ratkaisuaan ja ymmärtäneen, että kyse on hyvästä liigasta.

– Puhuimme paljon isoveljen (Terryn) kanssa, joka pelaa Pohjois-Amerikassa. Ymmärsimme, että jääkiekon vinkkelistä tämä on erinomainen tilaisuus. Saatko usein mahdollisuutta elää Venäjällä ja pelata KHL:ssä? Kaikki ottivat uutisen vastaan positiivisesti, eikä kukaan sanonut mitään pahaa.

– Ehkä niitä oli pari. Pelasin Suomessa, sieltä on faneja. He olivat joka tapauksessa enimmäkseen allapäin siitä, että jätin joukkueen. En kuitenkaan kiinnitä huomiota siihen, mitä he sanovat, en erityisesti seuraa sosiaalista mediaa.