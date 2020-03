Ruotsiin saa yhä tulla EU:sta vapaasti – osa ruotsalaisista ihmettelee hallituksen sallivaa linjaa, joka on täysin eri kuin Suomen

– Virallinen luku tartunnan saaneista on hieman yli 2000, mutta on esitetty arvioita että 100 000:lla voi olla tartunta, Lehto sanoi MTV Uutisten Live-lähetyksessä torstaina aamupäivällä.

Ruotsissa koronaan on kuollut 66.

– Tehohoitopotilaiden määrä on kolminkertaistunut viime viikon torstaista. Silloin hoidettavia oli noin 60.

Ruotsi varpaillaan tehohoitopaikkojen suhteen

Hoitopaikkojen riittävyyttä on pyritty varmistamaan muun muassa pystyttämällä kenttäsairaalat Göteborgiin ja Tukholmaan, Lehto kertoo.

– Göteborgin kenttäsairaalan piti tulla eilen valmiiksi. Sinne on tulossa 20 tehohoitopaikkaa lisää ja Tukholmaan 30. Tehohoitopaikkojen riittävyyden kanssa täällä ollaan varpaillaan.

Huolta on myös suojavarusteiden riittävyydestä.

Määräily ei toimi ruotsalaisille?

Ruotsi on valinnut koronatilanteen hillitsemisessä toisenlaisen linjan kuin Suomi.

Suomessa suurin osa lapsista ei käy koulussa, hiihtokeskuksia on suljettu ja Uudenmaan rajoja ollaan sulkemassa. Maan rajat suljettiin jo.

– Täällä yhteiskunta on toisenlainen. Luotetaan enemmän kehottamiseen ja neuvomiseen. Koetaan, että määräileminen ei toimi. Viranomaisilta kysyttiin neuvoa hiihtokeskusten osalta, ja he sanoivat, että hyvä olisi pysyä kotona – keskuksia ei kuitenkaan suljettu. Sen verran rajoitettiin, että ravintoloissa täytyy tarjoilla pöytiin, eli se hieman hillitsee after ski -tungeksimista.