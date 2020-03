Ruotsissa puhutaan jo Tukholman eristämisestä – 18 ihmistä kuoli kaupungissa vuorokauden aikana

18 ihmistä on kuollut koronavirusinfektioon Tukholmassa viimeisen vuorokauden aikana ja luku on lehden lähteen mukaan aiheuttanut painetta eristyspäätöksen tekemiseen.

Aftonbladet kirjoittaa, että Ruotsin lainsäädäntö poikkeaa Suomen lainsäädännöstä. Suomessa esitys Uudenmaan eristämisestä on jo perustuslakivaliokunnan valmistelussa.

Valtioepidemiologi Anders Tegnell huomauttaa myös lehden haastattelussa, että Ruotsissa koronavirusepidemia on levinnyt laajemmin koko maahan kuin Suomessa.

Tukholmassa on yhteensä yli 1200 vahvistettua koronavirustartuntaa ja kuolonuhreja on 42. Kuolonuhreja koko maassa on tällä hetkellä 66.