Ruotsin valtion epidemiologi Anders Tegnell MTV:n haastattelussa: Tukholmassa tartuntoja yhä nuoremmilla ihmisillä – "Emme tiedä varmasti, mistä nousu johtuu"

Tegnell ei osaa arvioida tarkkaa syytä sille, miksi tartuntamäärät ovat olleet viime aikoina nousussa Tukholman seudulla.

– Emme tiedä varmasti, mistä nousu johtuu. Yksi syy on se, että olemme alkaneet testaamaan enemmän hoitohenkilökuntaa, tartunnan saaneiden joukossa on nyt myös nuorempia ihmisiä. Myös vanhusten hoitolaitoksissa on alettu tehdä testejä. Mutta sitten on osuus, josta emme tiedä, mistä kasvu tulee. On mahdollista, että ihmiset eivät enää noudata annettuja neuvoja ja ohjeita. Siksi on tärkeää muistuttaa, että annettuja suosituksia on syytä noudattaa edelleen, Tegnell kertoi MTV Uutisten haastattelussa viime perjantaina.

Ravintolat saavat olla auki

Puolestaan koko Ruotsin tartuntatilanne vaihtelee.

– Joillain alueilla nähdään nyt kasvua, tosin kyse on pienistä alueista, joten mitään varmaa ei voida sanoa. On myös alueita, joilla tartuntojen määrä on laskussa ja alueita, joilla ei ole muutosta. Tilanne vaihtelee suuresti eri osissa Ruotsia.

Ruotsissa ravintolat saavat olla auki, mutta niiden toimintaa on rajoitettu esimerkiksi asiakasmäärien ja turvaetäisyyksien puolesta. Ravintoloiden asiakasmäärien kanssa on kuitenkin ollut ongelmia. Tegnellin mukaan ravintoloiden toimintaa tulee seurata.

– On tärkeää, että tehdään tarkastuksia niiden lakien ja rajoitusten pohjalta, jotka ovat nyt voimassa. Ravintoloiden toimintaa pitää seurata ja myös puuttua niiden toimintaan tarpeen vaatiessa. On selvää että tähän on panostettava vielä enemmän, Tegnell toteaa.

Ruotsalaiset jonottavat terasseille

Viikonloppuna ruotsalaiset olivat jälleen liikkeellä sankoin joukoin, kertoi MTV Uutisten avustaja Jukka Lehto eilen.

– Terasseille on ollut jonoa ja ihmiset ovat vähän unohtaneet kokonaan rajoitteet ja kuinka viruksen leviäminen pitäisi estää, Lehto kertoi eilen Kymmenen Uutisissa.

Tällä viikolla vietettävä vappu herättää Ruotsissa kylmiä väreitä viranomaisille, Lehto kertoo.

– Todellakin pelätään, mitä tulee tapahtumaan, Lehto kertoo.