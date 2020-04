Kommentti: Ruotsin linjassa taitaa ärsyttää se, että elämä jatkuu – Ruotsin linja ei ole vielä katastrofi, mutta siihen on ainekset

Eniten Ruotsin linjassa taitaa ärsyttää se, että muissa maissa jopa ulkonaliikkuminen on kielletty, Ruotsissa elämä on jatkunut rajoituksista huolimatta paljon vapaampana ja eihän se käy. Ruotsalaisten pitäisi istua kotona kuten kaikkien muidenkin, vaikka sillä ei muihin maihin ole mitään vaikutusta.

Toki Ruotsissakin on oma oppositio, joka haluaisi enemmän rajoituksia, ja heidän pelkonsa on, että tilanne menee yhtä huonoksi kuin Italiassa ja Espanjassa.

Maa on jossain määrin kahtiajakautunut. Suuri osa luottaa viranomaisten linjaan, osa protestoi. Kaiken tämän takana on tiedon puute: miten virus oikeasti käyttäytyy, miten se tarttuu, mitkä rajoitukset ovat tarpeellisia ja mitkä eivät?

Ruotsin linja ei ole ollut katastrofi, mutta siihen on ainekset

Tietoa tulee koko ajan lisää mutta kysymyksiä on vielä paljon enemmän kuin vastuksia. Ruotsalainen linja ei ole ollut tähän mennessä katastrofi, mutta siihen on olemassa nyt ainekset.

Ruotsissa on tehty virheellinen olettamus, ettei virus tartu oireettomilta, ja se saattaa koitua satojen, jopa tuhansien vanhuksien kohtaloksi tulevien viikkojen aikana.

Tilastot kertovat karua kieltä siitä, että Ruotsissa virukseen menehtyneistä lähes 75 prosenttia on yli 70-vuotiaita. Ikäluokan suojelussa on toistaiseksi epäonnistuttu. Vierailukielto vanhusten hoitolaitoksiin tuli vasta maaliskuun lopussa.

Ruotsissa virustestauksen määrä on ollut alhainen ja hoitohenkilökunta on valittanut suojavarusteiden puutteesta.

Julkisuudessa on kerrottu kolmen lääkärin ja kahden sairaanhoitajan joutuneen tehohoitoon. Mistä tartunnat on saatu, sitä ei ole kerrottu. Lähes sadassa kunnan vanhustenhoidossa on nyt epäily tartunnan saaneista vanhuksista.