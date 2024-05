Ruotsidemokraattien trollitehdas järkyttää – "Ei mitään hauskaa tai satiiria": Eduskunta aloittaa ryhtiliikkeen keskustelun laadun parantamiseksi

Åkesson on kuitannut muun muassa hallituspuolueiden edustajiin kohdistuneen masinoinnin satiirina ja huumorina.

– Tällaiset uutiset Ruotsista ovat suorastaan pysäyttäviä. Korostan, ettei niissä ole mitään hauskaa tai satiiria. Nämä uutiset osoittavat, että on olemassa voimia, joiden tarkoitus aiheuttaa eripuraa, lisätä vastakkainasettelua ja epäluottamusta yhteiskunnassa, Kalli sanoo.

Paremman politiikan verkosto edistää rakentavaa keskustelua

Kallin johdolla eduskuntaan on perustettu Yhteiskuntatiedon ja paremman politiikan verkosto. Sen tarkoituksena on palauttaa luottamusta ja edistää rakentavaa vuoropuhelua.

Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 24 kansanedustajaa eri eduskuntaryhmistä. Mukana on myös yhteistyökumppaneita, kuten Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskus sekä Palvelualojen työnantajat Palta.

– Ongelma on tunnistettu yhteiskunnassa hyvin laajasti, mutta muutoksen on lähdettävä nimenomaan eduskunnasta ja meistä kansanedustajista. Me annamme esimerkkiä muille.