Eeva Lehtimäen kommentti: Pihtarikartelli ja lutkanarsistit – perussuomalaisten ajatuspajan tuotoksesta pitää puhua

Hätkähdyttävin osuus kirjassa käsittelee naisia. Hankamäen mukaan ongelmien ydin on yhteiskunnassamme vallalle päässyt naisten tyrannia, suoranainen pihtarikartelli. Nuoria naisia esimerkiksi netissä väijyvät miehet päästetään piinasta: grooming-ilmiön yleistymisen syynä on naisten pihtauspolitiikka.

Rotuoppiinkin päästään

– Osa naisista on saattanut haluta kostaa joitakin kaunojaan suomalaiselle yhteiskunnalle pariutumalla ulkomaalaisen kanssa, ja asiaan liittyvä epäreiluus on saanut suomalaismiesten veren kiehumaan.

– Rajat ylittävillä pariutumisellaan he ovat muokanneet kansamme geeniperintöä tavalla, joka on rikkonut biologisen rodun, etnisesti määriteltävissä olevan kansan, valtio-opillisesti jäsenneltävissä olevan kansakunnan, juridisen kansalaisuuden ja valtiofilosofisesti voimassa olevan kansallisvaltion välisen ekvivalenssin sekä korrelatiivisen ja luottamuksellisen suhteen.

Ministeri Kosonen älähti

Tänään puolueelle tuli kiire sanoutua irti Hankamäen teoksesta. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) ilmoitti , että ministeriö ottaa selvittääkseen, onko kirja ristiriidassa valtionavustuspäätöksen kanssa. Kososen mukaan yleisavustuksen saajan yhtenä velvollisuutena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

– En tiedä mistä asiayhteyksistä nämä raflaavat sitaatit on poimittu, enkä pysty niitä sillä tavalla arvioimaan, mutta ensisilmäyksellä herää ajatus, että siellä eivät nyt laadunvalvonta ja harkintakyky ehkä ole prosessin aikana toimineet sillä tavoin kuin pitäisi toimia, Halla-aho itse sanoo.

Läpät ja yksittäistapaukset – se juna meni jo

Perussuomalaiset on eduskunnan toiseksi suurin puolue. Se pyrkii valtaan, aina hallitukseen asti. Puolue on ohittanut jo kauan sitten roolin, jossa demokratiaa ja ihmisyyttä halventavat ulostulot voi kuitata yksittäistapauksiksi, huumoriheitoiksi, joilla paljastetaan suvakkijengin tosikkous.

Halla-aho pyrkii tekemään puolueestaan uskottavan haastajan hallitukselle, mutta on nyt itse samassa tuskaisessa asemasssa kuin edeltäjänsä Timo Soini. Kenttä repeilee, säätää, testaa rajojaan ja on rehellisesti sitä mitä on.