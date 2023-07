Mistä somen myrkyllinen keskustelukulttuuri johtuu? Tutkija: "Ihmisillä on hyvin erilaisia todellisuuksia"

Pentikäisen mukaan hallituksen täytyisi ajatella yhdessä eikä kinastella ja väitellä. Hän sanoo, että Orpon täytyisi osoittaa ymmärtävänsä, minkälaisesta ilmiöstä on kyse, jotta vastakkainasettelu vähenisi.

Orpon täytyisi myös osoittaa, että hallitus pyrkii viemään kansakuntana parempaa keskustelukulttuuria eteenpäin. Pentikäisen mukaan keskustelukulttuuri ei parane, jos muita ihmisiä leimataan. Pentikäisen mukaan on tärkeää, että Suomessa on monipuoluejärjestelmä.

Miten erilaisuutta kannattaa kohdata omassa arjessa?

Pentikäisen mukaan Suomessa vastakkainasettelun merkkejä on ollut havaittavissa jo jonkin aikaa. Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan mukaan keskustelu Suomessa on polarisoitunutta ja tulehtunutta. Hänen mukaansa tilanne voi aiheuttaa ahdistusta ihmisissä.

Sahimaan mukaan kannattaa myös miettiä, missä asioissa on itse väärässä ja miksi toinen ihminen ajattelee asioista tietyllä tavalla. On tärkeää oppia ymmärtämään, mikä on muiden ihmisten mielipiteiden taustalla.