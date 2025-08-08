Joku voitti Ruotsissa 36,5 miljoonaa euroa

Ruotsalaisia pidetään tunnetusti onnekkaina, ja nyt ainakin yksi heistä rikastui toden teolla.

Perjantain Eurojackpot-arvonnassa löytyi yksi pääosuma. 5+2-tuloksen oli veikannut oikein yksi ruotsalainen pelaaja, joka ansaitsi suorituksellaan 36 553 237,20 euroa.

Ruotsiin meni myös yksi illan kahdeksasta 5+0-tuloksesta, jolla voitti 143 300,70 euroa. 5+1-tuloksia löytyi kaksi, joilla voitti hieman yli miljoonan.

Illan oikea rivi oli 7, 16, 23, 41 ja 42. Tähtinumerot olivat 1 ja 4. Ensi tiistaina Eurojackpotin päävoittona on 10 miljoonaa euroa.

Suomalaiset jäivät tällä kertaa ilman suurempia voittoja. Toisin oli heinäkuussa.