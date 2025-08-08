Joku voitti Ruotsissa 36,5 miljoonaa euroa

AOP Lotto, eurojackpot, arvonta
Täysosuma napsahti Ruotsiin.Kuvituskuva / All Over Press
Julkaistu 48 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jukka Auramies

jukka.auramies@mtv.fi

@Auramies

Ruotsalaisia pidetään tunnetusti onnekkaina, ja nyt ainakin yksi heistä rikastui toden teolla.

Perjantain Eurojackpot-arvonnassa löytyi yksi pääosuma. 5+2-tuloksen oli veikannut oikein yksi ruotsalainen pelaaja, joka ansaitsi suorituksellaan 36 553 237,20 euroa.

Ruotsiin meni myös yksi illan kahdeksasta 5+0-tuloksesta, jolla voitti 143 300,70 euroa. 5+1-tuloksia löytyi kaksi, joilla voitti hieman yli miljoonan.

Illan oikea rivi oli 7, 16, 23, 41 ja 42. Tähtinumerot olivat 1 ja 4. Ensi tiistaina Eurojackpotin päävoittona on 10 miljoonaa euroa.

Suomalaiset jäivät tällä kertaa ilman suurempia voittoja. Toisin oli heinäkuussa.

Lue lisää: Kotkalaismies heräsi Meripäivien jälkeen 58,3 miljoonaa euroa rikkaampana – "Ajattelin, että no jopas..."

Lisää aiheesta:

Tänne Eurojackpotin 81 miljoonan superpotti meniEurojackpotista Saksaan yli 54 miljoonan euron järkälevoitto: Suomeen pelkkiä hilujaEurojackpotissa ei yhtään täysosumaa, pääpotti nousee perjantaina 111 miljoonaan euroon – tänään arvonnassa jättisumma PoriinEurojackpotin arvonnassa yksi täysosuma! Tällä rivillä voittaja kuittasi yli 33 miljoonaa euroaEurojackpotista Suomeen 243 000 euron voitto – tässä oikea riviEurojackpotin potti nousi 22 miljoonaan
EurojackpotRuotsiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Eurojackpot