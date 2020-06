Ruotsia 16 vuotta piinannut kaksoismurha selvisi historiallisella tavalla – tänään pidätetty mies tunnusti tappaneensa 56-vuotiaan naisen ja 8-vuotiaan pojan

Tunnustus on läpimurto 16 vuotta selvittämättä olleessa henkirikostutkinnassa. Tunnustus tapahtui samana päivänä tänään tapahtuneen kiinnioton jälkeen. Daniel Nyqvist, 37, otettiin kiinni asunnostaan tänä aamuna Linköpingissä.

– Hän on jättänyt lausunnon, jossa hän tunnustaa riistäneensä hengen näiltä kahdelta henkilöltä, Nyqvistin asianajaja Johan Ritzer kertoi Expressenille.

Kaupalliset DNA-rekisterit poliisin apuna

Epäilykset Nyqvistiä kohtaan vahvistuivat DNA-näytteiden analysoinnin myötä. Läpimurron takana on Ruotsissa voimaan astunut laki, jonka myötä maan poliisilla on oikeus verrata rikosten yhteydessä otettuja DNA-näytteitä kaupallisiin DNA-rekistereihin.

Linköpingin tapaus on merkkipaalu Ruotsin ja koko Euroopan rikostutkintahistoriassa. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta Pohjois-Amerikan ulkopuolella, kun henkirikoksen tekijä on saatu kiinni sukututkimusta varten kerättyjä DNA-rekistereitä apuna käyttämällä.