Aftonbladet: 26 vuoden takaiseen 16-vuotiaan tytön murhaan löytyi syyllinen – tekijä muutti tarinaansa ja kertoi erikoisen selityksen spermatahralle uhrin housuissa

Ala-Norrlannin hovioikeus on tuominnut 44-vuotiaan miehen vuonna 1996 tehdystä murhasta Ruotsin Husumissa. Mies murhasi 16-vuotiaan Malin Lindströmin ja sai nyt teosta viiden vuoden vankeuden.

– Hänen tarinaansa on korjattu eri todisteiden selittämiseksi. Aina, kun uusia todisteita on tullut esiin, hän on muuttanut tarinaansa, Ögren sanoo.