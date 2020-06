Selviääkö tänään, kuka murhasi Olof Palmen vuonna 1986? "Jos murha-aseessa on DNA:ta, niin se voi ratkaista tämän"

MTV Uutisten Ruotsin kirjeenvaihtaja Jukka Lehto kertoi Uutisaamussa, että vuosien varrella on järjestetty useita tiedotustilaisuuksia, mutta niiden anti on aina lässähtänyt.

Vuosien varrella murhan on tunnustanu jo 133 ihmistä, mutta pitäviä todisteita teoista ei ole ollut. Ilmassa on vielä paljon kysymyksiä, mutta nyt arvailut murhaajasta ovat kutistuneet muutamaan vaihtoehtoon.

– Ehkä tärkein on se, että viimeisimpien tietojen mukaan Ruotsin poliisi olisi ollut Etelä-Afrikassa keskustelemassa sen tiedustelupalvelun kanssa, Lehto kertoo ja huomauttaa, että Etelä-Afrikka -kytköksestä puhuttiin jo vuonna 1996, joten tämä vaihtoehto on nousemassa koko ajan isommaksi ja isommaksi.

Toisena vaihtoehtona on arvailtu ns. Skandia-miestä, josta on puhuttu paljon vuosien varrella.

Jos syyttäjä on saanut selville epäillyn Palmen murhaajan ja hän on vielä elossa, niin edessä on historiallinen oikeudenkäynti. Jos epäilty on puolestaan kuollut, niin tutkinta päättyy siihen.