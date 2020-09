Teinityttö murhattiin raa'asti New Yorkissa – nyt rikos on ratkeamassa: DNA-testi johdatti poliisin 35 vuotta vanhan verityön jäljille

14-vuotias Wendy Jerome raiskattiin ja tapettiin New Yorkin Rochesterissä kiitospäivänä vuonna 1984. Jalankulkija löysi tytön ruumiin koulun roskiksen lähistöltä.

– En koskaan uskonut, että tämä päivä koittaa. Toivoisin, että aviomieheni olisi elossa ja näkemässä tämän. Hän kuoli vuonna 2011, mutta tiedän hänen olevan tyttäreni kanssa tuolla jossakin, ja he hymyilevät, äiti Marlene Jerome sanoi.

Lakimuutos laajensi tuloksia

Surmasta epäilty Williams asui Jeromen perheen naapurustossa 1984. Tytön kuoleman aikaan hän on ollut 20-vuotias. Mies on pidätettynä New Yorkissa odottamassa oikeudenkäynnin alkamista.