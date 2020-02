Ruotsi julisti koronaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi

Aiemmin yleisvaarallisiksi taudeiksi on Ruotsissa luokiteltu ebola, sars ja isorokko.

Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan julisti torstaina uuden koronaviruksen leviämisen kansainväliseksi terveysuhaksi. Virusta on tavattu Kiinan lisäksi yli 20 maassa. WHO ei kuitenkaan toistaiseksi suosittanut matkustuskieltoja.