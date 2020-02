Koronaviruksen uhriluku kasvaa: Lähes 260 ihmistä on kuollut Kiinassa – sairastuneiden määrä lähenee 12 000:ta

Kiina on viimeisen viikon aikana raportoinut päivittäin nousevista kuolleiden sekä todettujen tartuntojen määristä. Ensimmäiset tiedot uudesta koronaviruksesta saatiin Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista joulukuun lopulla.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Kiinassa kansalaisten kritiikki ja turhautuminen on kohdistunut toistaiseksi lähinnä Wuhanin ja Hubein maakunnan paikallisviranomaisiin. Tyytymättömyydestä voi kuitenkin saada vielä osansa myös presidentti Xi Jinping, joka on kutsunut leviävää virusta demoniksi, jonka maa pystyy kukistamaan.

Myös Suomi kehottaa välttämään Hubeita

Maailman terveysjärjestö WHO julisti torstaina uuden koronaviruksen leviämisen kansainväliseksi terveysuhaksi. Virusta on tavattu Kiinan lisäksi yli 20 maassa. WHO ei kuitenkaan toistaiseksi suosittanut matkustuskieltoja.