Ruotsalaistähdellä täysin posketon startti SM-liigassa – joukkuetoverikin äimän käkenä: "Massiivinen vahvistus"

JYPin Daniel Torgersson on tullut SM-liigaan ryminällä. Ruotsalaishyökkääjä on tehnyt jo viiden ensimmäisen ottelunsa aikana lähtemättömän vaikutuksen.

22-vuotias Torgersson siirtyi juuri ennen vuodenvaihdetta JYPiin purettuaan NHL-sopimuksensa Winnipeg Jetsin kanssa. Alkukaudella 12 AHL-ottelua ilman tehopisteitä takonut hyökkääjä löysi Jyväskylässä heti jyvän.

Torgersson on pelannut SM-liigassa nyt neljä ottelua, joiden aikana tehopisteitä on syntynyt hurjat yhdeksän (4+5).

Ruotsalainen on osaltaan ollut yksi erittäin vakuuttava tekijä JYPin voitokkaan alkuvuoden aikana.

Perjantaina Torgersson takoi Jukureita vastaan pelatussa ottelussa tehot 1+2. Ruotsalaisen hurja vire hämmästyttää myös joukkuetovereita.

– Hän on ollut uskomaton. Hän on todella hyvä kaveri ja erinomainen pelaaja. Hän on massiivinen vahvistus meille. Olemme iloisia, että hän on meillä, Torgerssonin ketjutoveri Nathan Schnarr hehkutti perjantaisen Jukurit-ottelun jälkeen.