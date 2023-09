JYP-paidassa koko uransa hyökännyt Jerry Turkulainen viihtyy parrasvalojen ulkopuolella. 25-vuotias taituri on takonut viime vuosina kovaa tulosta jyväskyläläisten rosterissa. Viime kaudella Turkulainen löi pöytään kovan saldon, kun runkosarjassa syntyi 12+42=54 pistettä. Jutun videolla JYP-kapteeni Robert Rooba kertoo oman näkemyksensä siitä, miksi Turkulainen on niin laadukas pelaaja. Turkulaisella on kapteenin mielestä taito, joka vain harvalta Liiga-pelaajalta löytyy. Voit katsoa tehohyökkääjästä kertovan jutun pääkuvan videolta.