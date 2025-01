Tappioputkessa rämpivän Kiekko-Espoon päävalmentaja raotti Petteri Rimpisen tilannetta

Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho paljasti, ettei Petteri Rimpinen palaa vielä tällä viikolla joukkueen vahvuuteen.

Rimpinen on pelannut edellisen kerran SM-liigassa 14. joulukuuta ennen lähtöään alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin. Upean alkukauden SM-liigassa pelannut Rimpinen loisti myös Nuorissa Leijonissa ja pelasi Suomen kaikki pelit.

Rimpisen ollessa poissa Kiekko-Espoon peli on yskähdellyt. Joukkue on pelannut nyt yhdeksän peliä ilman Rimpistä ja voittanut niistä vain yhden.

Päävalmentaja Aho korostaa, ettei Kiekko-Espoon kehno vire johdu Rimpisen poissaolosta.

– Tietysti Petteri on ollut hyvä ja hän oli hyvä myös alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Mutta se, miten olemme pelanneet hänen edessään, on täysin erilaista (kuin nyt). On tyhmää piilottaa asioita jonkun yksilön taakse, Aho summaa lehdistötilaisuudessa.

Rimpinen ja MM-hopeaa napannut Nuoret Leijonat palasivat Suomeen tiistaina. Rimpinen ei ole kuitenkaan vielä palannut turnausrasituksen jäljiltä Kiekko-Espoon kokoonpanoon. Aho valotti hieman Rimpisen paluuaikataulua.

– Hän ei tule takaisin huomenna, Aho sanoo viitaten lauantaina KooKoota vastaan pelattavaan otteluun.