Ruotsin tähtikävelijä Perseus Karlströmin valmistautuminen alkaviin yleisurheilun MM-kisoihin on ollut synkkä.

35-vuotias Karlström joutui pitämään pitkän harjoittelutauon häntä vaivanneen mystisen viruksen vuoksi. Virus iski ruotsalaistähteen maaliskuussa ja vei häneltä voimat.

– Se oli aika paskaa useamman kuukauden ajan. Ensimmäisinä kuukausina tunsin herätessäni suurta kipua olkapäissäni ja käsissäni. Se kesti aina 4-5 tuntia ja sitten se hiljalleen katosi. Illalla tunsin oloni normaaliksi, mutta aamulla heräsin taas samaan paskaan. Se oli kamalan raskasta, Karlström kertoo Aftonbladetin haastattelussa.

Karlström kävi useissa testeissä, mutta lääkäritkään eivät osanneet sanoa, mikä Karlströmiä vaivasi.

– He eivät vieläkään tiedä, mikä se oli. Todella outoa. Me epäilemme koronaviruksen jälkitautia, Karlströmin äiti ja valmentaja Siv Karlström sanoo.

20 kilometrin kävelyn hallitseva EM-kultamitalisti ja MM-hopeamitalisti pääsi jatkamaan normaalia harjoittelua vasta kesäkuussa. Valmistautuminen MM-kisoihin on siis ollut kaikkea muuta kuin hyvä.

Nyt Karlström on kuitenkin taas kunnossa. Vaikeuksien vuoksi Karlström ei kuitenkaan halua asettaa itselleen liian suuria menestyspaineita.

– Aika lailla. Kroppa on vielä hieman arka, ja jos menetän energiaa tai nukun huonosti, tunnen vielä vähän samanlaisia oireita. Tänne Tokioon matkustamisen jälkeen tunsin vielä ensimmäisinä päivinä jotain outoa käsissäni, mutta se tunne häipyi kymmenessä minuutissa, Karlström sanoo.

– Kärkikahdeksikko on tavoitteeni. Jos pystyn siihen, olen iloinen.

Karlström on tositoimissa Tokiossa jo huomenna lauantaina, kun luvassa on 35 kilometrin kävely. Lauantaina 20. syyskuuta vuorossa on miesten 20 kilometrin kävely.