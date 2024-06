Huippujuoksija lyyhistyi kesken kilpailun EM-kisoissa – nyt tuli pysäyttävä diagnoosi

Hoitohenkilökunta kiirehti nopeasti paikalle ja hänet kannettiin paareilla pois stadionilta ja kuljetettiin lopulta sairaalaan. Nyt Warner-Judd on avautunut tapahtuneesta sosiaalisessa mediassa.

– Sitä on vaikea selittää, mutta jokin tuntui oudolta koko päivän ajan. En muista hirveästi itse kisasta, mutta noin kolmen kilometrin jälkeen päätäni alkoi koskea. Jatkoin siitä huolimatta. Kun oli jäljellä 600 metriä, niin sain kohtauksen ja lääkäriteltassa tuli toinen kohtaus. Sen jälkeen minut rauhoitettiin ja vietiin sairaalaan. Viime kuukaudet ovat olleet uskomattoman vaikeita ja kaikki on nyt huipentunut siihen, että minulla on alustavasti diagnosoitu epilepsia, Warner-Judd kirjoitti X:ssä.