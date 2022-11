Ruotsin puolustusvoimain komentaja julkaisi ostoslistan – tätä kaikkea takamatkalta lähtevä armeija tarvitsee: "Puolustusta laiminlyöty"

– Kyllä siellä melkoinen ostoslista oli. Taustalla on se, että Ruotsissakin on tullut sisäistä kritiikkiä siitä, että puolustusta on laiminlyöty monta vuotta ja nyt on sitten uusi maailmantilanne. Euroopassa on vaarallisin turvallisuustilanne sitten toisen maailmansodan, toteaa Aleksanteri-instituutin sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.