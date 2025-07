Futisprofeetat: Tässä Helmarien avainasia EM-kisoissa – itsepintainen peluutusvalinta puhuttaa

Futisprofeetat-ohjelman Timo Innanen ja Anssi Shemeikka lyövät yhteen Helmarien lähtökohdat EM-kisoihin. Suomen ehdoton vahvuus on puolustuslinja, mutta epävarmuustekijöitä löytyy ympäri kenttää varsinkin ikävän vammatilanteen seurauksena.

Helmarit kohtaa EM-turnauksen avausottelussa Islannin keskiviikkona kello 19 alkaen. A-lohkon kaksi muuta maata ovat turnausemäntä Sveitsi ja Norja.

Voimasuhteet ovat ennakolta seuraavat: Norja on suosikki, perässään Sveitsi. Suomella on haastajan rooli, ja avausottelusta Islantia vastaan pitäisi heti saada tulosta.

– Jos kaikki menee nappiin, niin ei ole ollenkaan mahdotonta, että Suomi tuosta jatkoon (kahden joukkoon) menisi, Innanen linjaa Futisprofeetoissa.

Helmareissa riittää kysymysmerkkejä. Maalivahtitilanne ei ole selkeä, mutta Futisprofeetat nostaa ykkösvalinnaksi Anna Koivusen.

– Puolustuslinja on Helmarien ehdoton vahvuus, Innanen alleviivaa muun muassa Natalia Kuikan ja Emma Koiviston johtamasta nelikosta.

Helmarien puolustustyöskentely petti pahasti vastustaja Hollannin maaleissa EM-kenraalissa. Tuloksena oli 1–2-tappio.

Koivisto on kuitenkin esimerkki siitä, kuinka Futisprofeettojen linjaamassa ihannekokoonpanossa on pelaajia, joiden pelikunto on periaatteessa täysi arvoitus. Tämä kertoo paljon maajoukkueen terveystilanteesta sekä materiaalin puutteesta.

Suurimmat kysymysmerkit ovat kuitenkin hyökkäyspäässä ja pelinrakentelussa.

– Maalinteon kyvykkyys on tällä hetkellä todella tylppää, Shemeikka kommentoi.

Futisprofeettojen mielestä päävalmentaja Marko Saloranta on onnistunut projektissaan, mutta hyökkääjä Linda Sällströmin, 36, itsepintaisen peluuttamisen Innanen laskee epäonnistumiseksi.

– Hän ei ole puoleentoista kauteen tehnyt seurajoukkueessa maalia, Shemeikka huomauttaa.

Yllä olevalla videolla lisää analyysiä Helmarien tilanteesta EM-turnauksen alla.