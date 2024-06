Ruotsalaiseen rikollisverkostoon Dödspatrulleniin liittyvässä laajassa huumejutussa annetaan tuomio

Postipaketin lisäksi huumeita tuotiin Suomeen yhdeksällä eri rekkakuljetuksella. Viimeisimmät kuljetukset olivat syytteen mukaan keväällä 2023. Poliisi on kertonut aiemmin, että sen mukaan ryhmä toi Suomeen kaikkiaan yli 350 kiloa huumeita ja yli miljoona lääkeainetablettia.

Tällainen on pahamaineinen katujengi Dödspatrullen

Ruotsalaispoliisi: Todisteena tatuoinnit

Tutkinnassa ei tullut ilmi väkivaltaa, mutta Dödspatrullen on Ruotsissa väkivaltaisessa maineessa. Se on vuonna 2015 alkaneen niin sanotun Rinkebyn konfliktin toinen osapuoli. Sen ja toisen rikollisverkoston Shottazin välisissä väkivaltaisuuksissa on kuollut useita ihmisiä.