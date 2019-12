Ruotsalainen Ericsson suostuu maksamaan yli miljardi dollaria sopiakseen korruptiosyytökset

Ericsson vaikenee

Se on muun muassa myöntänyt, että eettisiä koodeja on rikottu ja esimerkiksi sisäisessä valvonnassa on ollut puutteita. Ericsson on myös myöntänyt, että se on ohjannut kymmeniä miljoonia dollareita Kiinassa viranomaisten lahjoihin, matkoihin ja viihdyttämiseen, jotta se voittaisi valtio-omisteisten yhtiöiden sopimuksia.