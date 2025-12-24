Presidentti Sauli Niinistö on sairastunut.

Presidentti Sauli Niinistö ei osallistunut perinteiseen Hurstin yksinäisten ja vähävaraisten joulujuhlaan, sillä hän on sairastunut.

Asiasta kertoo Heikki Hursti Hurstin joulujuhlassa jouluaattona.

Hurstien mukaan Niinistöä odotettiin tänään jouluaattona joulujuhlaan, sillä hänen kanssa on sovittu että hän vierailee juhlassa joka toinen vuosi.

Hurstinapu-yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii nykyään Heikki Hurstin tytär Sini Hursti.

Vähävaraisten joulujuhla on Veikko Hurstin aloittama jouluaaton perinne, jonka järjestämiseen osallistuvat myös monet vapaaehtoiset.