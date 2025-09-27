Ruotsissa kohistaan nyt uutuusdokumentista, joka paljastaa varsin rajuja kulissikäänteitä jääkiekon viime kevään MM-kisoista.

Prime Videon "Tre Kronor – The Hunt for World Cup Gold" -dokumentissa seurataan Ruotsin joukkuetta, joka tavoitteli viime keväänä maailmanmestaruutta kotimaisemissaan Tukholmassa. Ruotsin mestaruushaaveet murenivat rumalla tavalla, kun se jäi välieräottelussa totaalisesti Yhdysvaltojen jalkoihin.

USA johti kamppailua kahden erän jälkeen jo 4–0. Tässä vaiheessa Tukholman Globenin hallin yleisö buuasi omilleen.

Dokumentissa kuvataan, kun Ruotsin valmennusjohto astelee erätauolla raivoissaan joukkueen tilojen puolelle.

– On uskomatonta, että miten vitun lepsu voi olla, Ruotsin päävalmentaja Sam Hallam raivoaa takatiloissa joukkueen suorittamisesta.

– Vedämme niin vihkoon, Hallam jatkaa.

Dokumentissa näytetään, kun Ruotsin NHL-tähdet raivoavat seinän toisella puolella. Kameraan tarttuu hetki, kun Ruotsin joukkueen ykköstykki William Nylander takoo nyrkkiään oveen.

– Pelaamme liian nätisti. Mennään ja taistellaan nyt edes hieman, pyhä sylvi sentään, Nylander huutaa.

Tämän jälkeen kuvissa näkyy, kun Ruotsin valmennusjohto päättää vaihtaa Jacob Markströmin pois tolppien välistä. Ruotsin valmennusjohto miettii myös sitä, että miten he voisivat tehdä viisi maalia USA:n maalivahdille Jeremy Swaymanille.

Tässä vaiheessa Ruotsin apulais-GM, entinen NHL-pelaaja Patric Hörnqvist jakaa törkyehdotuksen.

– Jos ei ole mitään muuta, niin ajakaa hänen ylitse. Ketä vittu kiinnostaa? Hörnqvist täräyttää.

Ruotsi hävisi lopulta MM-välieräottelun 2–6. Ottelun jälkeen nähtiin myös kuohuttavia hetkiä, kun Tre Kronorin päävalmentaja Hallam kävi tulenkatkuisen keskustelun Viaplayn asiantuntijan Erik Granqvistin kanssa.

Ruotsi otti lopulta kotikisoistaan mitalin, kun se kaatoi pronssiottelussa Tanskan 6–2.

USA voitti MM-kultaa, kun se vei finaalin nimiinsä Tage Thompsonin jatkoaikamaalilla 1–0.

Ruotsin joukkuetta kuvanneen dokumentin sisällöstä uutisoi muun muassa Aftonbladet.

