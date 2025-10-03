Jääkiekon naisten MM-kilpailut pelataan ensi vuodesta lähtien keväisen ajankohdan sijaan marraskuussa, kertoo Jääkiekkoliitto tiedotteessaan. Tiedotteen mukaan Kansainvälinen jääkiekkoliitto (IIHF) päätti MM-kisojen ajankohdasta perjantaina syyskongressissaan.

MM-turnauksen ajankohdan muuttaminen mahdollistaa Pohjois-Amerikan PWHL-liigassa pelaavien pelaajien osallistumisen MM-kisoihin. Euroopan maille muutos on kuitenkin varsin merkittävä.

– Tämä tuo tietysti omat muutoksensa siihen, miten naisten maajoukkueen kausi jatkossa rakentuu ja myös siihen, miten naisten sarjakiekkoilu aikataulutetaan meillä Suomessa ja muissa Euroopan maissa, Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Sami Kauhanen sanoo tiedotteessa.

– On hyvä, että päätös on nyt tehty. Meillä on aikaa pureutua tuleviin muutoksiin loppuvuoden aikana. Asia vaatii myös tiivistä yhteistyötä Euroopan maiden kesken.

Ensi vuonna naiset kamppailevat MM-mitaleista Tanskassa 6.–16. marraskuuta järjestettävissä MM-kilpailuissa. Kisapaikkoina ovat Herning ja toinen kaupunki, joka päätetään myöhemmin.

Tällä kaudella kiekkokalenterissa on paljon ohjelmaa, sillä maajoukkuekiekon päätapahtuma eli olympialaiset järjestetään helmikuussa Italiassa. PWHL pitää runkosarjassaan olympiatauon, mutta huhtikuussa eli tavanomaisena MM-turnausaikana Pohjois-Amerikassa pelataan täyttä häkää.

Tänä vuonna MM-turnaus järjestettiin huhtikuussa Tshekissä. Suomi nappasi kisoista MM-pronssia.

