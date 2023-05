Tunteet kuumenivat Ruotsissa – tätä MM-kisojen törkytaklausta jouduttiin tarkastelemaan videolta: "Täysin idioottimainen"

MM-puolivälierä Kanada-Suomi torstaina 25.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Keskiviikkona kuitenkin selvisi, että Peterssonin MM-kisarupeama on ohi ja Sandinin jatko on epävarma. Sen vuoksi Ruotsi on kutsunut mukaan MM-ryhmään Christian Folinin ja Dennis Rasmussenin.