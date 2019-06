Ruisrockissa aiotaan laittaa nyt huijarit aisoihin – mallia otettu urheilukisoista

Ruisrockissa pyritään tänä vuonna ehkäisemään mainittuja ongelmia henkilökohtaisilla lipuilla. Tapahtuman toimitusjohtaja Juhani Merimaa kertoo, että kyseessä ei ole täysin ennennäkemätön järjestelmä, vaan henkilökohtaiset liput ovat olleet yleisiä esimerkiksi isoissa urheilukilpailuissa. Ruisrockissa käytäntö on kuitenkin nyt ensi kertaa.

– Meille tuli aika paljon valituksia näistä lippujälleenmyyjistä. Nyt olemme yrittäneet hillitä tätä ilmiötä ja luoda yhteisiä pelisääntöjä. Tämä on lähtenyt asiakkaiden toivomuksista

Merimaan mukaan aiempina vuosina yhtenä ongelmana ovat olleet huijarit, jotka monistavat lippuja, joita he sitten myyjät eteenpäin useammalle ihmiselle. Tämän jälkeen festarin porteilla huijatuksi tulleet jäävät nuolemaan näppejään, kun vain alkuperäinen lipunostaja on päässyt sisään.

– Tämä on petos. Henkilökohtaisilla lipuilla pyritään ehkäisemään lippujen jälkikauppaan liittyvää rikollista toimintaa, toimitusjohtaja toteaa.

Jos joku haluaa myydä jo ostetun lipun tämän kesän Ruisrockiin jälkimarkkinoilla, pitää lippuun vaihtaa uuden omistajan nimi. Nimen vaihtamisesta tulee tehdä ilmoitus lippuja välittävälle Tiketille, joka vaihtaa nimen lippuun maksua vastaan. Hinta on kymmenen euroa, ja vaihdoksen käsittely luvataan tehdä viiden päivän sisällä.

Merimaa kertoo, että normaalisti tähän aikaan netissä käytävä lippujen jälkikauppa on ollut tänä vuonna pientä, ainakin aiempaan verrattuna.

Festareilla ei vielä yleistä



Myös lippuvälittäjä Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaan havaintojen mukaan Ruisrockin osalta lippujen jälleenmyyjiä on tällä hetkellä selkeästi vähemmän kuin aikaisempina vuosina.

Hän näkee, että henkilökohtaiset liput ovat tehokas keino huijareiden torjuntaan. Käytäntö on ollut käytössä Tiketillä jo pitkään, mutta festareilla se ei ole ainakaan vielä yleinen. Henkilökohtaisia lippuja on kokeiltu Merimaan mukaan esimerkiksi Flow-festivaaleilla.

Kääntöpuolena henkilökohtaisissa lipuissa on yleisön sisäänoton hidastuminen, kun henkilöllisyys on tarkistettava portilla. Sekä Juhani että Mirva Merimaa kertovat, että asiaan on varauduttu Ruisrockin kohdalla henkilöstöä lisäämällä.